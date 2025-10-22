Еще 200 ям на дорогах отремонтировали в Пушкинском и Сергиево-Посадском округах

На неделю специалисты «Мосавтодора» устранили более 200 ям на региональных дорожных путях в Пушкинском и Сергиево-Посадском округах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.

Дефекты устраняли на дорогах в микрорайонах Звягино и Заветы Ильича, в деревне Петушки, в поселках Зверосовхоза и Черкизово в Пушкинском округе. Также специалисты проводили ремонт на автомобильных путях в городе Хотьково, деревнях Ахтырка и Кудрино и поселке Лоза в Сергиево-Посадском округе.

В среднем в округах устраняли по 30 ям в день.

Как подчеркнули в региональном Минтрансе, проверка состояния дорог и их ремонт проводятся регулярно, сейчас работы продолжаются по всему Подмосковью. Для заделывания дефектов рабочие используют горячую асфальтобетонную смесь.

Качество выполнения оценивают с помощью специализированной системы для контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры. Все процессы заносят в базу данных и подтверждают фотографиями.