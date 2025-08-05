Еще 200 гектаров леса очистят от аварийных деревьев в Подмосковье

В Московской области проходят выборочные санитарные рубки, направленные на поддержание здоровья лесных массивов и предотвращение распространения болезней и вредителей. Работы проводят на участках, где необходимо своевременное вмешательство человека для сохранения устойчивости экосистем.

Аварийные деревья уберут в Верейском лесничестве в Наро-Фоминске, Можайском, Колоцком, Борисовском и Ново-Покровском лесничествах в Можайском округе, Торгашинском лесничестве в Сергиевом Посаде, а также в Сосновском, Песковском, Озерском, Маливском и Ступинском сельском лесничествах в Коломне.

Кроме того, работы пройдут в Ступине, Рузе, Талдоме, Егорьевске, Дмитрове, Солнечногорске и Орехово-Зуеве.

В порядок также приведут территории в Савельевском и Филатовском лесничествах в Истре.

В общей сложности санитарная рубка пройдет на площади свыше 206 гектаров.

Бережное удаление больных и поврежденных деревьев помогает улучшить микроклимат леса и способствует его естественному обновлению.