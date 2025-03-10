Еще 200 договоров на техобслуживание газового оборудования оформили в Подмосковье

Более 200 тысяч заявок на техническое обслуживание газового оборудования направили жители Подмосковья через региональный портал госуслуг. Через сайт документ также можно подписать.
«Это значительно упрощает и ускоряет процесс получения газовых услуг, позволяя сэкономить время и сделать взаимодействие с газовой службой максимально комфортным», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Электронное заявление могут подать собственники или наниматели жилого дома или квартиры. Для этого необходимо авторизоваться на сайте госуслуг, заполнить форму разделе, а затем запросить услугу.
Договор поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.
Автомобиль влетел в остановку с людьми в Казани. Пострадали 11 человек
Мобильный интернет ускорили в универсальном спортивном зале «Дружба» в Москве
Школьники из Дмитрова стали призерами областного конкурса экскурсоводов
Спортсменка из Черноголовки выиграла первенство России по биатлону
Артемий Лебедев назвал гражданство США одним из самых невыгодных в мире
Волонтеры поздравили с 8 Марта сотрудниц и пациенток Дмитровского роддома
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте