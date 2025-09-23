Еще 20 жителей Подмосковья получили призы за оплату ЖКУ со страховкой
Завершилась летняя акция Единого расчетного центра Подмосковья «Добровольное страхование». Победителями стали 20 клиентов.
Генератор случайных чисел выбрал финалистов среди тех, кто оплатил коммунальный счет за август со страховкой.
Победителями стали обладатели лицевых счетов со следующими номерами: 33858977, 33978280, 82032373, 34020724, 80252712, 33979337, 85080199, 39761609, 80467330, 33657465, 32560239, 33278731, 80483260, 33731973, 89436633, 33251240, 33897377, 34032763, 91509490, 81875662.
За время действия акции призерами стали 60 клиентов расчетного центра. Каждый из них получил по полторы тысячи рублей для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Общая сумма выигрышей достигла 90 тысяч рублей.
Информация об условиях страхования доступна на сайте центра