Еще 20 жителей Подмосковья получили призы за оплату ЖКУ через СБП

Еще 20 жителей Московской области стали обладателями денежных призов в размере 3 999 рублей в рамках акции «Привяжи клик — оплати вмиг», организованной Единым расчетным центром. Победителей определили среди тех, кто в июне подключил лицевой счет к системе быстрых платежей.

Для удобства перевода средств жители Подмосковья могут воспользоваться личным кабинетом или мобильным приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн».

После совершения платежа в банковском приложении достаточно выбрать функцию «Привязать счет», чтобы в дальнейшем оплачивать жилищно-коммунальные услуги мгновенно — без дополнительного подтверждения и перехода на сторонние сервисы.

Кроме того, оплатить коммунальные услуги можно через отделения и онлайн-сервисы банков, клиентские офисы центра, а также другие дистанционные сервисы организации.

Призы выиграли обладатели следующих лицевых счетов: 91563155, 32567212, 91136863, 85071819, 32575905, 32280637, 85037587, 82023688, 33334706, 90595820, 80651142, 91618219, 39855965, 89596707, 82022726, 10091214, 88981212, 33677742, 85065889, 33543639.

Акция продолжается.