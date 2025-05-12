Еще 20 водоемов расчистят в 17 округах Подмосковья в 2025 году

С 13 мая представители Минэкологии Подмосковья начали проверять состояние водоемов, которые привели в порядок в 2024 году. Цель инспекций — посмотреть, как местные власти поддерживают порядок и чистоту на этих территориях.

За год специалисты очистили 26 прудов общей площадью 268 гектаров. Работы включали уборку мусора, срезку камыша и рогоза, удаление опасных деревьев и лишней растительности на поверхности воды. Все это провели по программам «100 прудов и озер» и «Ликвидация последствий засорений водных объектов».

«Очищенные водоемы — это не просто эстетика водоема, это зеркало, отражающее заботу о природе и внимание к потребностям жителей», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Программа продолжится в 2025 году — планируется расчистить еще 20 водоемов на площади около 300 гектаров в 17 округах. Объекты выбрали сами жители — они голосовали на портале «Добродел».

В следующем году запланирована расчистка Комсомольского озера в Егорьевске, «Юбилейного» водоема в Электростали, озера Долгое в Серпухове, пруда на реке Крапивенке в Наро-Фоминске и других объектов.