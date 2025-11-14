Еще 20 видов редких птиц выявили в Подмосковье

В Подмосковье стартует подготовка к Евразийскому Рождественскому учету зимующих птиц «Parus». В связи с этим орнитологи и бердвотчеры вышли на тренировочные маршруты. Первые обходы в Черноголовском заказнике и около Звенигородской биостанции принесли ценные результаты — специалисты обнаружили более 20 видов птиц, включая редкие и занесенные в Красную книгу. Среди них — ястреб-перепелятник, белая лазоревка, седой и средний пестрый дятлы.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что подмосковные орнитологи и бердвотчеры традиционно входят в число самых активных в стране. Он подчеркнул, что результаты прошлого сезона стали лучшими в программе: вместе с московскими наблюдателями участники прошли около 1,7 тысячи километров. По его словам, собранные данные важны для мониторинга видов, который ведет министерство, поэтому специалисты ожидают новых интересных находок.

Программа «Parus» основана на зимних учетах, которые многие годы проводят участники биологического кружка Всероссийского общества охраны природы при Дарвиновском музее, сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцова, студенты и школьники. В этом году проект проходит в юбилейный, 40-й раз.