Еще 20 участков в Подмосковье передали в аренду жителям с начала года

С начала 2025 года Министерство имущественных отношений Подмосковья предоставило 12 земельных участков областной собственности в аренду через торги. Конкурсы в регионе проводит в электронной форме Комитет по конкурентной политике.

Земельные участки, сданные в аренду, находятся в округах Дубна, Жуковский, Чехов и Раменский. Из них восемь — это земли сельскохозяйственного назначения, а еще четыре предназначены для коммерческого использования, индивидуального жилищного строительства и других целей.

Ежегодные поступления в бюджет Подмосковья в результате аренды земель превысят 20 миллионов рублей.

Выбрать подходящий участок можно на карте единого портала торгов регион ЕАСУЗ.