Еще 20 тысяч заявок на прикрепление к поликлинике оформили в Подмосковье онлайн
Жители Подмосковья имеют возможность прикрепиться к поликлинике онлайн. С начала года сервисом на сайте госуслуг воспользовались свыше 20 тысяч раз.
Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, а затем заполнить форму.
В заявке следует указать желаемую поликлинику, а также учреждение, к которому уже есть прикрепление, и внести данные полиса ОМС.
Решение придет в личный кабинет в течение одного рабочего дня.
Смена поликлиники доступна не чаще раза в год. Исключение составляют случаи изменения места жительства.
Прикрепление также доступно через приложение «Добродел».