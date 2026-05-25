Еще 20 тысяч заявок на прикрепление к поликлинике оформили в Подмосковье онлайн

Жители Подмосковья имеют возможность прикрепиться к поликлинике онлайн. С начала года сервисом на сайте госуслуг воспользовались свыше 20 тысяч раз.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, а затем заполнить форму.

В заявке следует указать желаемую поликлинику, а также учреждение, к которому уже есть прикрепление, и внести данные полиса ОМС.

Решение придет в личный кабинет в течение одного рабочего дня.

Смена поликлиники доступна не чаще раза в год. Исключение составляют случаи изменения места жительства.

Прикрепление также доступно через приложение «Добродел».