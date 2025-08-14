Еще 20 тысяч заявок на получение земельных участков без торгов подали в Подмосковье

Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»
Фото: Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»/Медиасток.рф

Более 20 тысяч онлайн-заявлений на предоставление земли без торгов подали в Подмосковье с начала года. Услугу предоставляют физическим и юридическим лицам. а также предпринимателям.

Как рассказали в областном Мингосуправления, жители могут подать заявки на получение земли без торгов в аренду или собственность. Сделать это можно на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Предоставление земельных участков».

Услуга полезна физическим и юридическим лицам, а также предпринимателям, которые хотят получить земельный участок из муниципальной или государственной неразграниченной собственности за плату без торгов. Приобрести такую недвижимость можно для строительства дома, ведения хозяйства, садоводства или реализации инвестпроектов.

В рамках услуги также можно обратиться за внесением изменений в действующий договор аренды.

