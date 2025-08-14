Еще 20 тысяч заявок на получение земельных участков без торгов подали в Подмосковье

Услуга полезна физическим и юридическим лицам, а также предпринимателям, которые хотят получить земельный участок из муниципальной или государственной неразграниченной собственности за плату без торгов. Приобрести такую недвижимость можно для строительства дома, ведения хозяйства, садоводства или реализации инвестпроектов.
В рамках услуги также можно обратиться за внесением изменений в действующий договор аренды.
