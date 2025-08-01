Еще 20 тысяч заявок на ордеры для проведения земляных работ подали в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья подали более 20 тысяч онлайн-заявок на получение разрешений для производства земляных работ. Сделать это можно через «Госуслуги».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Земля и стройка» — «Строительные работы». Ей могут воспользоваться предприниматели, а также физические и юридические лица. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить все необходимые документы. Умный сервис автоматически проверит статус ордера после введения даты и его номера.

Разрешение необходимо для проведения любых работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров. Его выдают на определенное время с возможностью продления.

Жители могут получать электронные услуги благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».