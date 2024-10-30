Еще 20 тысяч выписок из домовой книги заказали в Подмосковье за неделю

Почти 20 тысяч заявлений на выписку из домовой книги подали на региональном портале Подмосковья за неделю. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выписка из домовой книги» стабильно входит в число самых востребованных в Подмосковье. Чтобы заказать справку, нужно авторизоваться на региональном портале, выбрать свой муниципалитет, заполнить необходимые поля карточки и оформить электронное заявление.

Услуга позволяет получить выписку из домовой книги, справку с места жительства, справку о составе семьи, справку об отсутствии зарегистрированных и другие документы.

Электронное заявление рассмотрят в течение одного рабочего дня. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.