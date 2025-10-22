Еще 20 тысяч предпринимателей зарегистрировали в Подмосковье

Более 20 тысяч жителей Подмосковья получили статус субъекта МСП в третьем квартале этого года. Общее количество предпринимателей в регионе превысило 462 тысячи.

Как рассказали в региональном Мининвесте, прирост количества предпринимателей по итогам третьего квартала года составил 20,3 тысячи.

«По итогам сентября количество субъектов МСП в Подмосковье составляет 462,6 тысячи. Таким образом, рост этого показателя в третьем квартале — 20,3 тысячи. При этом по сравнению с годом ранее число МСП увеличилось на 15,5 тысячи», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Предприниматели заняты в сферах медицины, машиностроения, образования, IT, туризма и других направлениях.

