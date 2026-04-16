Еще 20 тысяч онлайн-заявок на путевки в санаторий подали в Подмосковье

Льготники Подмосковья могут получить бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение. С начала года через «Госуслуги» на этот вид поддержки подали более 20 тысяч заявок.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, получить путевки на бесплатное лечение в санатории могут федеральные и региональные льготники. Их предоставляют в порядке очереди и не чаще раза в год по медицинским показаниям.

Для постановки на учет нужно записаться к терапевту в поликлинике, получить справку по форме 070/у и подать электронную заявку в разделе «Госуслуг» «Поддержка» — «Отдых и здоровье». Там же можно проверить очередь.

Решение по услуге поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.