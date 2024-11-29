Еще 20 тысяч домов в Подмосковье получили газ в этом году

В этом году в Подмосковье подключили к газу еще 20 тысяч домов. Хозяева юбилейной по счету усадьбы — это Николай и Татьяна из деревни Дьяконово Одинцовского округа.
«Мы в этом доме живем постоянно уже два года, сначала отапливали электричеством, было очень дорого. И вот долгожданный день настал. В сентябре подключили к газу нашу деревню, а теперь и наш дом», — делится радостью Татьяна Алексеевна.
В «Мособлгазе» рассказали, что деревня Дьяконово газифицирована по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Во всех населенных пунктах сети бесплатно подводят до границ участков жителей.
Чтобы провести газ внутри участка, необходимо заключить комплексный договор с АО «Мособлгаз».
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