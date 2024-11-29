Еще 20 тысяч домов в Подмосковье получили газ в этом году

В этом году в Подмосковье подключили к газу еще 20 тысяч домов. Хозяева юбилейной по счету усадьбы — это Николай и Татьяна из деревни Дьяконово Одинцовского округа.

«Мы в этом доме живем постоянно уже два года, сначала отапливали электричеством, было очень дорого. И вот долгожданный день настал. В сентябре подключили к газу нашу деревню, а теперь и наш дом», — делится радостью Татьяна Алексеевна.