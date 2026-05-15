Еще 20 тысяч детей проверили на генетические заболевания в Подмосковье с января

В Подмосковье продолжают развивать систему раннего выявления врожденных и генетических заболеваний у новорожденных. В регионе действует расширенный неонатальный скрининг, который позволяет проверять детей на 38 различных патологий.

Исследования проводят, в частности, на тяжелые наследственные и обменные нарушения, врожденный гипотиреоз, первичные иммунодефициты и спинальную мышечную атрофию.

«Благодаря этому исследованию врачи получают возможность своевременно диагностировать патологии и незамедлительно начинать диспансерное наблюдение и лечение. С начала года обследование прошли почти 20 тысяч детей. У 31 из них выявлены заболевания», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Анализ выполняют стандартным способом — берут кровь из пятки младенца. При выявлении отклонений медицинские специалисты оперативно связываются с родителями и подробно объясняют дальнейшие шаги, включая дополнительные обследования и наблюдение у профильных врачей.

В регионе также развивают информационную поддержку семей. Подробные сведения о системе родовспоможения доступны на портале «Стань мамой в Подмосковье», а для консультаций работает бесплатный кол-центр по номеру 8 (800) 550-30-03, который работает ежедневно с 8:00 до 20:00.