Еще 20 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в Подмосковье

Более 20 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях проекта «Сказка» в Подмосковье за последнюю неделю сентября. По данным Министерства благоустройства Московской области, самым популярным стал аттракцион в Домодедове — его посетили 2,1 тысячи человек.

На втором и третьем местах по посещаемости оказались аттракционы в Ногинске и Одинцове, где побывали 1,7 тысячи и 1,2 тысячи гостей соответственно. Для сравнения, летом при хорошей погоде каждый из восьми аттракционов проекта принимает примерно 3,5 тысячи посетителей в неделю.

Все карусели работают бесплатно с 11:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника и вторника. Исключение — Домодедово, где аттракционы принимают гостей без выходных.