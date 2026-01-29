Еще 20 тысяч человек обратились в центры репродуктивного здоровья в Подмосковье

Подмосковные пары, которые столкнулись с трудностями в наступлении беременности, могут обратиться в центры репродуктивного здоровья. Там им окажут комплексную медицинскую помощь. В прошлом году консультации получили более 20 тысяч человек.

Всего в Подмосковье работают 10 центров репродуктивного здоровья семьи. Они открыты в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, Балашихинском и Подольском роддомах и других учреждениях. Помощь там оказывают бесплатно.

«В каждом из них пары, мечтающие о пополнении в семье, могут проконсультироваться с различными специалистами — гинекологом, урологом, репродуктологом, эндокринологом и другими, а также пройти комплексную диагностику и получить лечение», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Записаться в центр можно через лечащего врача, а также по телефону 8(800)550-30-03.

Больше информации о системе родовспоможения в Подмосковье — по ссылке.