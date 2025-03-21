Еще 20 тыс. автомобилей эвакуировали за неправильную парковку в Подмосковье

За первые два месяца 2025 года в Подмосковье на штрафстоянки отправили более 29,6 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями правил. Только в феврале со дворов и улиц забрали свыше 15 тысяч машин, сообщили в Минтрансе региона.

Чаще всего авто эвакуировали в Мытищах, Долгопрудном, Балашихе, Реутове, а также в Красногорске и Химках. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила парковки, чтобы не мешать проезду спецслужб, не оставлять машины на остановках, во дворах и в местах с запрещающими знаками.

Эвакуация грозит тем, кто паркуется во втором ряду, на пешеходных переходах и в других запрещенных зонах. Напомним, в случае эвакуации найти свою машину можно, позвонив по телефону 112 или через приложение «112 МО».