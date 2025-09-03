Еще 20 старых остановочных павильонов заменили в Подмосковье

До конца года в Подмосковье заменят 50 автобусных остановок. Специалисты уже установили 20 новых павильонов в Красногорске, Лобне, Воскресенске и Рузе.

Как рассказали в региональном Минтрансе, на всех новых остановках разместили скамейки и урны.

Больше всего работ провели на междугородних маршрутах. Павильоны из перфорированной металлической и декоративных панелей появились на улице Институтской в поселке Нахабино, на 51-м километре Пятницкого шоссе в Красногорске, на остановках «Дом культуры» и «Молокозавод» в Рузе, а также на улице Королькова в селе Усадище.

«Конструкция павильона предусматривает наличие ударопрочного стекла по правой стенке, что обеспечивает лучший обзор подъезжающего транспорта для ожидающих свой рейс пассажиров», — отметили в ведомстве.

Павильоны из ударопрочного стекла появились на бульваре Строителей в Красногорске.

Всего в этом году в Подмосковье построят более 100 новых остановок, из них 60 уже обустроили.