Еще 20 сирот получили сертификаты на покупку жилья в Серпухове

В Серпухове продолжают выдавать жилищные сертификаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. С начала года документы получили уже 20 человек.

С 2023 года каждый участник программы может получить жилищный сертификат, а после купить квартиру в любом населенном пункте Московской области. Всего в этом году в списке от городского округа Серпухов числятся 44 человека.

Для тех, кто не воспользовался сертификатом, муниципалитет предоставляет благоустроенную квартиру из муниципального жилфонда. Это происходит по договору найма.

«На текущую дату выдано 20 сертификатов, одна квартира закуплена и предоставлена по договору найма специализированного жилого помещения», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

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