Еще 20 щитов с правилами безопасности на железной дороге установили в Подмосковье

Свыше 20 информационных щитов установили на железнодорожных станциях и переходах в Подмосковье с начала года. Больше всего стендов появилось в Коломне, Люберцах и Луховицах.

На информационных щитах разместили напоминание для жителей о недопустимости перехода путей на запрещающий сигнал и выходе за ограничительную линию во время ожидания поезда.

«Всего в этом году на железнодорожной инфраструктуре Подмосковья планируется оборудовать порядка 200 информационных щитов — это напомнит пассажирам о важных правилах безопасного пребывания на железной дороге, а также позволит предупредить и снизить число смертельных случаев», — отметили в Минтрансе региона.

В Московской области также строя пешеходные переходы через пути, ограждения, устанавливают видеокамеры и регулярно проводят профилактические рейды. На станциях и в переходах возле платформ дежурят специалисты.