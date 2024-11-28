Еще 20 приемных семей в Сергиевом Посаде начнут получать ежемесячные выплаты

С 1 января ресурсные приемные семьи начнут получать ежемесячные выплаты на содержание детей. По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, финансовая поддержка достигнет 19-24 тысяч рублей.

В соцзащите Сергиева Посада уточнили, что выплаты зависят от возраста ребенка: на детей до года ежемесячно будет начисляться 23,7 тысячи рублей, от года до 12 лет — 18,7 тысячи рублей, а на подростков от 12 до 18 лет — 19,5 тысячи рублей.

«В Сергиевом Посаде такую поддержку с нового года будут получать 20 семей, которые временно возьмут в свои семьи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а сама выплата будет назначена беззаявительно», — уточнил начальник социальной защиты округа Игорь Ермохин.

Ресурсные семьи — это приемные семьи с положительным опытом воспитания детей не менее трех лет, прошедшие специальное обучение. Ребенок может находиться в такой семье по своему желанию, но не дольше восьми месяцев, что соответствует сроку предварительной опеки.