Еще 20 педагогов трудоустроили в Раменскую гимназию № 9 в этом году

Директор гимназии № 9 в Раменском Александра Попова рассказала, что в этом году в образовательное учреждение устроили 20 педагогов, в числе которых пять молодых преподавателей. Всего в округе приняли более 70 начинающих учителей.

Яна Жираева работает в числе новоиспеченных молодых педагогов Раменской гимназии № 9. Девушка учится на пятом курсе в Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуеве на факультете математики, физики и экономики. Она решила трудоустроиться в образовательное учреждение, не дожидаясь окончания вуза. Яна отметила, что в педагогический коллектив ее приняли сразу и ввели в курс дела.

Яна Андреевна настроена помочь своему пятому классу освоить математику.

«Мы будем вместе с ними работать умеренно как в классе, так и дома. Очень хочу подготовить их всех к олимпиадам, чтобы они занимали первые места у нас»», — сказала молодой педагог гимназии № 9 Яна Жираева.

Студентка уверенна, что математика пригодится им и в повседневной жизни.

Отметим, в Подмосковье особое внимание уделяют набору кадров и их квалификации. Для педагогов предусмотрены выплаты из областного бюджета. В этом году в школы Раменского городского округа трудоустроили более 70 молодых учителей.

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