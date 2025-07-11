Еще 20 объектов инфраструктуры ЖКХ модернизировали в Подмосковье по госпрограмме

С начала года в Подмосковье заработало 20 новых объектов коммунальной инфраструктуры — это часть масштабной региональной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и сферы обращения с отходами», рассчитанной до 2028 года. На некоторых объектах прошла модернизация.

Так, в Дмитрове обновили водозаборный узел № 1 на Пушкинской улице, в Егорьевске — ВЗУ в Новом поселке, в Солнечногорске — ВЗУ № 4 в деревне Рекино-Кресты. Также улучшения коснулись межрайонных очистных сооружений в Щелкове, ВЗУ в поселке Калинина в Люберцах, системы водоснабжения и канализационно-насосной станции в Архангельском и очистных сооружений в Зарудне, Коломна.

Кроме того, построили и совершенно новые объекты. В Чехове появились станция второго подъема и станция обезжелезивания в Мещерском, а также водозаборный узел в Крюково. В Домодедове, в микрорайоне Востряково, построили новый водозаборный узел. В рамках программы уже обновили свыше семи километров водопроводных сетей и более четырех километров канализационных труб.