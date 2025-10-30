Еще 20 новых пешеходных коммуникаций обустроили в Домодедове в 2025 году

Приведение в порядок пешеходных коммуникаций активно продолжается в городском округе. В текущем году было обустроено 20 новых тротуаров, народных троп и подходов к пешеходным переходам.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Новые тротуары появились в деревне Образцово, на улице Красная в микрорайоне Центральный и в селе Ям. Подходы к пешеходным переходам обустроили на улицах Авенариуса, Мирная и Современников. Улучшен доступ к парковке у железнодорожного моста станции Белые Столбы, а у Востряковской амбулатории привели в порядок пешеходное пространство. Народные тропы и дорожки также обустроили в различных микрорайонах Домодедова.

Глава городского округа Евгения Хрусталева рассказала, что предложения по обустройству комфортных пешеходных коммуникаций поступают от жителей и начальников территорий в микрорайонах и административных округах.

«Реализуем эти инициативы за счет средств муниципального бюджета. Такие проекты делают наш округ комфортнее и безопаснее», — отметила руководитель муниципалитета.