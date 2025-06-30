Еще 20 новых автобусов появятся в Балашихе

С 1 июля маршрут № 110 станет более удобным для пассажиров благодаря увеличению числа автобусов и рейсов, а также прекращению дублирующего маршрута № 1176. А количество транспортных средств увеличится до 20: на линию выйдут 10 автобусов большого класса и 10 среднего класса.

Это позволит выполнять 304 рейса ежедневно, обеспечивая более частое и надежное транспортное сообщение. Новое расписание предусматривает отправление первого рейса от остановки СНТ «Поляна» в 05:00, а последнего — от метро «Новогиреево» в 23:00. Жители и гости Балашихи уже могут ознакомиться с обновленным графиком, чтобы планировать свои поездки.

Одновременно с усилением маршрута № 110 прекратит работу маршрут № 1176, который дублировал его направление. Такое решение оптимизирует транспортную сеть. Все автобусы маршрута № 110 работают по установленным тарифам, предоставляя льготный проезд для определенных категорий граждан Москвы и Московской области, что делает поездки более доступными.

Эти изменения направлены на повышение комфорта и удобства пассажиров, а также на улучшение транспортной доступности между Балашихой и Москвой. Новое расписание и увеличенное количество автобусов обеспечат жителям больше возможностей для удобных и экономичных поездок.