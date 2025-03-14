Еще 20 незаконных подключений к муниципальной системе водоотведения выявили в Истре

В деревне Талицы муниципального округа Истра в первом квартале 2025 года специалисты Водопроводно-канализационного хозяйства Муниципального унитарного предприятия «Истринская теплосеть» зафиксировали более 20 случаев незаконного присоединения к муниципальным сетям водоотведения. Нарушителей обяжут выплатить штрафы.

Нелегальное подключение к муниципальным системам водоснабжения и водоотведения — это грубое нарушение законодательства. Злоумышленники создают повышенную нагрузку на сети, вместе со сточными водами сбрасывают в окружающую среду запрещенные вещества, перекладывают расходы за коммунальные услуги на добросовестных потребителей.

За незаконное использование систем водоснабжения и водоотведения начисляется плата за необоснованное обогащение из расчета пропускной способности трубы по Постановлению Правительства Российской Федерации № 776 в размере до 52 654 рублей. Штраф за нелегальное пользование водоснабжением достигает 11 529 рублей в сутки.