Сегодня 17:09 Еще 20 нарушений в содержании детских площадок устранили в Подмосковье Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Свыше 20 дефектов содержания детских площадок устранили в Подмосковье за неделю. Работы провели в 12 городских округах.
Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, семь нарушений исправили в Дмитрове, еще пять — в Ступине. Самыми распространенными дефектами оказались отсутствие песка в песочнике и необходимость покраски элементов.
Кроме того, в деревне Горетово под Можайском устранили вандальные надписи, а в Одинцове провели ремонт качелей.
В ведомстве добавили, что при обнаружении недочетов в содержании площадок можно обратиться
в территориальный отдел.
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