Еще 20 нарушений в содержании детских площадок устранили в Подмосковье

Свыше 20 дефектов содержания детских площадок устранили в Подмосковье за неделю. Работы провели в 12 городских округах.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, семь нарушений исправили в Дмитрове, еще пять — в Ступине. Самыми распространенными дефектами оказались отсутствие песка в песочнике и необходимость покраски элементов.

Кроме того, в деревне Горетово под Можайском устранили вандальные надписи, а в Одинцове провели ремонт качелей.

В ведомстве добавили, что при обнаружении недочетов в содержании площадок можно обратиться в территориальный отдел.