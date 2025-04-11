Еще 20 многоквартирных домов отремонтируют в Истре в 2025 году
Администрация округа сообщила, что в этом году отремонтируют 20 жилых домов. С начала реализации региональной программы капитального ремонта в округе провели различные виды работ на более чем 760 МКД.
Акцент при составлении плана сделали на аварийные кровли, лифты со сроком эксплуатации 25 лет и газовые сети. Крыши капитально отремонтируют в Дедовске, Истре, Агрогородке, Павловской Слободе и других населенных пунктах, причем по трем адресам к работам уже приступили, а три другие завершили.
Что касается замены лифтов, то по всем запланированным адресам: в двух домах Дедовска на улице Курочкина, № 11 и 9А и в Истре на улице 9 Гвардейской Дивизии, дом 38, а также на Адасько, дом 2А их успешно обновили.
А еще подрядная организация завершила капитальный ремонт внутридомовых газовых сетей, запланированный на 2025 год в трех многоквартирных домах в Глебовском, Рождествено и Новопетровском.