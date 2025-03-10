Еще 20 многодетных семей получили земельные участки в Солнечногорске с начала года

Городской округ Солнечногорск вошел в тройку лидеров Подмосковья по количеству предоставленных земельных участков многодетным семьям с начала 2025 года. За два с небольшим месяца бесплатную землю получили 20 семей.

Участки предоставляют в деревнях Хоругвино, Раково, Замятино и Мостки, размер — от 10 до 15 соток. После оформления они становится равной долевой собственностью всех членов семьи.

«Земельный участок — это большое подспорье для многодетной семьи и путь к заветной мечте — обретению собственного дома. Право на бесплатный участок прописано в законе Московской области. Чтобы помочь реализовать это право, администрация ведет работу по формированию земельных участков», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова.

Подать заявление на получение участка можно на региональном портале «Госуслуги» по ссылке. Для этого родители или одинокий родитель должны быть одновременно и непрерывно зарегистрированы в Московской области не менее 10 лет, а семья — стоять на учете в качестве нуждающейся в жилых помещениях. Гражданство Российской Федерации у каждого — тоже одно из обязательных условий.

Всего в начале этого года в Подмосковье землю предоставили 280 семьям с тремя и более детьми. Вместо земельного участка многодетные семьи могут выбрать единовременную денежную выплату. Чтобы получить такую меру поддержки, нужно стоять на учете в целях бесплатного предоставления земельного участка на территории округа. Заявление можно подать на портале «Госуслуги» по ссылке. Размер выплаты составляет 400 тысяч рублей.