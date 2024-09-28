Еще 20 контейнерных площадок для мусора привели в порядок в Богородском округе

В этом году в план по модернизации включили 20 мусорных площадок в Богородском городском округе. Все работы завершили в сентябре.

Сотрудники Управления благоустройства администрации Богородского округа совместно с представителями регионального оператора «Хартия» провели мониторинг проблемных контейнерных площадок. Они определили 20 мест, где необходимо было провести дополнительные работы для приведения их в нормативное состояние. К началу октября обновление площадок завершили.

Специалисты расширили их и обновили металлоконструкции, установили дополнительные контейнеры, включая бункеры для крупногабаритных отходов. Модернизация коснулась девяти площадок в Ногинске, трех в Электроуглях, двух в Старой Купавне, по одной в селе Кудиново, поселке Рыбхоз, деревнях Пешково, Следово, Пашуково, Белая.

Ранее развитие сети пунктов приема отходов обсудили на еженедельном заседании регионального правительства с главами муниципалитетов под руководством губернатора Андрея Воробьева.

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