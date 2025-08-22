Еще 20 километров дорог отремонтировали в Чехове по нацпроекту

В Чехове отремонтировали восемь участков региональных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы провели специалисты «Мосавтодора».

Самый протяженный отрезок — путь от села Новоселки до поселка городского типа Крюково, где заменили свыше семи километров полотна..

«Дорожники обновили более 23 километра асфальтобетонного покрытия на восьми участках дорог в городской черте и на подъездах к малым населенным пунктам в Чехове. Благодаря ремонту более 140 тысяч жителей и гостей округа могут комфортно проезжать к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В самом городе обновили около пяти километров дорог: от микрорайона Губернский до деревни Костомарово. Кроме того, новый асфальт уложили на участке от остановки «Верхнее Зачатье» до деревни Манушкино.

В рабочем поселке Столбовая ремонт провели сразу на трех направлениях: на Большой улице (от пересечения с улицей Школьной до Семеновского пруда), на Школьной улице, а также от Старосимферопольского шоссе до поворота на Большую улицу.

Обновление коснулось и дороги от остановки «Мальцы» до дачного некоммерческого товарищества «Святая Гора». В поселке Мещерское привели в порядок участок от остановки «Троицкий поворот» до остановки «Больница имени Яковенко».

«Сейчас специалисты „Мосавтодора“ продолжают ремонт покрытия на двух участках региональных дорог: в деревне Покров у остановки ТСК „уДачный“ и от деревни Покров до пересечения с улицей Шоссейной в деревне Венюково», — рассказал Марат Сибатулин.

В общей сложности в этом сезоне в Чехове по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» заменят более 28 километров старого покрытия. После завершения основных работ дорожники нанесут разметку и укрепят обочины. Завершение ремонтной кампании запланировано на осень.