Еще 20 камер установили на ж/д путях Подмосковья для выявления нарушений

Еще 20 камер с функцией распознавания лиц установили на железнодорожных станциях в Подмосковье с начала года. Они будут фиксировать нарушения правил перехода через пути.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, сейчас в регионе работает 136 таких камер. За девять месяцев они помогли выявить около шести тысяч нарушений.

«Такие меры являются очень действенным инструментом: как правило, на станциях, оборудованных такими камерами, удается значительно снизить число нарушений правил перехода через железную дорогу», — уточнили в ведомстве.

Система способна выявлять нарушение и определять личность. По кадрам составляют протокол об административном правонарушении.

Эту работу проводят для обеспечения безопасности жителей. Помимо камер, в опасных местах строят и ремонтируют пешеходные переходы, убирают стихийные тропы и проводят рейды.

Пассажиров призвали быть внимательными и не нарушать правила, переходить пути только в специальных местах и не отвлекаться на телефон во время движения.