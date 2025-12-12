Еще 20 домов поставили на кадастр в Подмосковье в ноябре

Фото: Общение Губернатора Подмосковья с переселенцами из аварийного жилья в Ступине / Медиасток.рф

Новый жилой фонд продолжает пополняться в Подмосковье. Только за ноябрь 2025 года официальный кадастровый учет прошли два десятка новых многоквартирных домов, расположенных в разных округах.

В числе лидеров по количеству сданных объектов — Красногорск с пятью новостройками, а также Мытищи, Долгопрудный, Коломна, Ленинский округ, Котельники, Подольск и Одинцово, где на учет поставлено по два жилых дома. Всего же новое жилье появилось в девяти муниципалитетах.

В общей сложности новоселье смогут справить более пяти тысяч семей. Общая площадь поставленного на учет жилья приближается к 400 тысячам квадратных метров.

Эта процедура — обязательный и ключевой этап для новостроек. Только после ее завершения дольщики получают возможность оформить долгожданные права собственности на квартиры.

Оперативный учет таких значительных объемов жилья и их последующий ввод в эксплуатацию свидетельствуют о слаженной работе участников рынка недвижимости в регионе.

«Росреестр принимает активное участие в поддержке граждан и представителей бизнеса, работает над сокращением сроков регистрации недвижимости, над снижением административных барьеров в строительстве. Положительная динамика жилищного строительства в регионе, позволяет гражданам приобретать жилье нового качества и улучшать жилищные условия жителям Московской области», — подчеркнул заместитель руководителя Управления Павел Иванов.