Еще 2 зоны отдыха у воды подготовят к сезону в Серпухове

Жители Серпухова могут отдохнуть у водоемов на четырех официальных местах отдыха. Сейчас для них готовят еще две дополнительные локации.

Первая находится недалеко от железнодорожной станции «Ока». Здесь можно отдыхать с 2023 года.

Специалисты доставляют сюда песок, убирают мусор и сухие ветки, приводят в порядок детские и спортивные площадки. Также они устанавливают декоративное оформление, монтируют кафе и торговые точки.

С прошлого года появилось и место отдыха у воды в порту на Октябрьской улице. Сейчас здесь идут процессы озеленения и покоса травы.

«Зоны отдыха пользуются особой популярностью не только у жителей, но и у гостей муниципалитета. С наступлением благоприятных погодных условий объекты встретят жителей и посетителей, предлагая комфортные условия для досуга», — добавил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.