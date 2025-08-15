Еще 2 жителям Озер присвоили звание «Почетный гражданин»

Двоим жителям Озер присвоено звание «Почетный гражданин округа Коломна». Церемония награждения прошла во время торжественного мероприятия ко Дню города.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Государственной Думы Никита Чаплин и председатель Совета депутатов Николай Братушков отметили жителей Озер, которые внесли вклад в развитие города. Они вручили им благодарственные письма губернатора Московской области Андрея Воробьева, грамоты Московской областной Думы и памятные медали «100 лет Озерам».

Председателя местного отделения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», а звание «Почетный гражданин» присвоили заслуженному работнику культуры Московской области Андрею Дудакову и председателю общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» Валентине Никитиной.

«Почетные граждане, ветераны труда и боевых действий, руководители предприятий, предприниматели, общественники, старосты — труд каждого является бесценным вкладом в развитие и процветание города Озеры», — отметил Александр Гречищев.