Еще 2 жилых дома восстановили в Мариуполе при участии специалистов из Подмосковья

Два пятиэтажных жилых дома продолжают строить на улице Куприна в Мариуполе. Там уже завершили почти все работы — уже скоро в новые квартиры смогут въехать семьи. За ходом строительства следили подмосковные специалисты.

В домах уже обновили кровлю, фасад, коммуникации, а также провели отделку помещений. Всего там будет 182 квартиры, рассказали в региональном МинЖКХ.

В домах создали условия для комфортного проживания: обустроили индивидуальные тепловые пункты, круглогодичное горячее водоснабжение, систему очистки воды, автоматическую передачу показаний счетчиков и установили датчики дыма.

За ходом работ следили специалисты подмосковного технадзора. Они выезжали на стройку более 450 раз.

«Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России „, — сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.