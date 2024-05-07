Еще 2 жилищных сертификата вручили в Воскресенске | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 14:44 Еще 2 жилищных сертификата вручили в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Глава Воскресенска Алексей Малкин вручил еще два жилищных сертификата. Их получили жители городского округа Максим Захаров и Кристина Головкина.

С девяти лет Максим и две его младшие сестры воспитывались в приемной семье. Сейчас он оканчивает Егорьевский колледж, где обучается на столяра. Он проходит стажировку на мебельном предприятии и планирует в следующем году получить еще одну специализацию.

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Кристина выросла под опекой бабушки. Она обучается на втором курсе Воскресенского колледжа по специальности «Страховое дело» и активно участвует в жизни колледжа.

Жилищный сертификат — это мера поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инициированная губернатором региона Андреем Воробьевым. Благодаря ей, человек сам может выбрать жилье в любом городском округе Московской области и сразу оформить его в собственность.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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