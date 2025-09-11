Еще 2 завода по производству сыра запустят в Дмитрове в 2026 году

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных побывал в агропарке кластерного типа «Сырная долина» в деревне Лучинское в Дмитровском округе. Мощности комплекса позволяют ежегодно выпускать 18,7 тысячи тонн сырной продукции.

Объем производства сухой сыворотки достигает 14,6 тысячи тонн. Суммарные инвестиции в развитие агропарка, резидентами которого являются компании «Сыровар», «Звезда Подмосковья» и «Продмол», составляют около восьми миллиардов рублей.

Сергей Двойных ознакомился с работой завода «Сыровар», где производят продукцию под брендами Parmente и Palermo. Предприятие рассчитано на выпуск почти 5,5 тысячи тонн продукции в год, а фактический объем выпуска в прошлом году превысил шесть тысяч тонн.

Компания «Звезда Подмосковья» представила проект нового завода по производству сыров и сухих молочных продуктов, который планируют запустить в третьем квартале следующего года. В строительство инвестируют свыше трех миллиардов рублей.

Планируется создание 135 рабочих мест при проектной мощности предприятия в 4,5 тонны сыра и 14,6 тонны сухой деминерализованной сыворотки ежегодно.

Компания «Продмол» сейчас работает над проектом глубокой переработки молока. Инвестиции составят 2,7 миллиарда рублей. Планируемая мощность — восемь тысяч тонн сыра в год. Введение завода в эксплуатацию позволит создать 146 рабочих мест.

«С 2021 года Подмосковье уверенно удерживает статус лидера в стране по производству сыра. Регион демонстрирует стабильный рост объемов выпуска, что подтверждается высоким уровнем развития молочной и сыродельной отраслей. В прошлом году производство сыра в Подмосковье достигло 173,6 тысячи тонн — значительный показатель, который свидетельствует о растущем спросе», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По его словам, объем выпуска сырной продукции планируется увеличить на 3,3 тысячи тонн к уровню 2024 года

Сейчас в регионе работают 50 промышленных предприятий и примерно 50 фермерских хозяйств.