Еще 2 заброшенных здания выставят на аукцион в Подмосковье

На торги для поиска инвесторов выставили комплексы бывшего лагеря в Воскресенске и социально-реабилитационного центра в Клину. Эти объекты планируют восстановить и ввести в хозяйственный оборот.

Конкурс на покупку бывшего детского оздоровительного лагеря в поселке Цюрупы состоится 25 марта. Стартовая цена составляет 35,2 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 18 марта.

Инвестора также ищет комплекс в деревне Акатово, где ранее располагался Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Русь». Цена на торгах начинается от 26,1 миллиона рублей. Конкурс проведут 24 марта, заявки можно отправлять до 17 марта.

В общей сложности на аукцион выставили 55 зданий и более 11 гектаров земли.

«Приватизация помогает решить две главные задачи: восстановить эти объекты социальной инфраструктуры и создать на их базе новые мощности, которые смогут приносить пользу и инвесторам, и людям, живущим в регионе», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.