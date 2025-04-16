Еще 2 вида медицинских справок начали оформлять онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья могут оформить медицинские справки онлайн. В регионе расширили перечень документов, которые доступны к скачиванию по интернету.

Все желающие могут оформить 11 видов электронных справок, среди которых свитедельство об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках и санаторно-курортная карта для взрослых.

«Теперь жителям Подмосковья доступны к заказу справка в бассейн, а также справка о вызове скорой помощи. Последняя формируется в зависимости от запроса пациента», — пояснил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он напомнил, что оформление документов онлайн экономит время.

Сертификат о профилактических прививках, выписка из амбулаторной карты и справка для спортивной секции создаются автоматически. Их можно скачать сразу после отправки запроса в разделе «Здоровье» на региональном портале госуслуг.