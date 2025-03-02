Еще 2 участка региональных дорог капитально отремонтируют в Дубне

В Дубне капитально отремонтируют два участка региональных дорог. Начало запланировано на весну 2025 года.

Ранее жители обращались в администрацию муниципалитета с просьбой отремонтировать покрытие. В итоге приведут в порядок улицу Приборостроителей от перекрестка с Новым шоссе до кругового движения Вернова-Энтузиастов. Также обновят круговое движение с прилегающими съездами на проспект Конструктора Селезнева от Дворца спорта «Радуга» до завода «Промтех» в экономической зоне «Дубна».

Капитальные ремонты инициировали в Министерстве транспорта Московской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Начало запланировано на весну 2025 года.

«Мы всегда на связи с коллегами из „Мосавтодора“. Вместе работаем над тем, чтобы сделать наши дороги комфортнее. Запланированный ремонт важен для безопасности автомобильного движения в городе», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.