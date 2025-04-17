Еще 2 тысячи знаков направления поворота установили на дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» приступили к обустройству знаков направления поворота в конце марта. они уже установили около двух тысяч объектов из 10 тысяч запланированных.

Как рассказали в региональном Минтрансе, знаки устанавливают для повышения безопасности автомобилистов. Их уже разместили более чем на 100 участках дорог в 10 округах области.

«Наибольший объем работ специалисты Мосавтодора провели в Дмитровском, Талдомском и Павлово-Посадском округах. До конца года установим еще порядка восьми тысяч шевронов на крутых виражах и поворотах с радиусом менее 30 метров», — рассказал министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

Так, в Дмитрове смонтировали более 660 знаков на 30 участках, в том числе на подъезде к деревне Иванцево, между селом Ильинское и поселком Подосинки и в других местах.

Всего такие знаки установят на 500 участках дорог.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».