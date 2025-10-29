Еще 2 тысячи жителей Подмосковья подтвердили статус нуждающихся в соцобслуживании

Жители Подмосковья подали 2,7 тысячи онлайн-заявок на подтверждение статуса нуждающихся в социальном обслуживании за неделю. Сделать это можно через «Госуслуги».

Как рассказали в региональном Мингосуправления, всего с начала года онлайн-сервисом воспользовались более 100 тысяч раз.

Статус нуждающегося в соцобслуживании могут получить жители, которые не могут самостоятельно передвигаться, а также родители детей с трудностями в социальной адаптации, безработные и другие.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Доступная среда». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить документы.

Социальные услуги могут оказывать на дому, а также в стационарной или полустационарной форме.