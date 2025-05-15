Еще 2 тысячи жителей Подмосковья оформили выплаты по уходу за инвалидами с января

Некоторые категории жителей Подмосковья могут оформить выплаты по уходу за инвалидами. С начала года в регионе подали свыше двух тысяч заявлений на получение услуги онлайн.

Оформить выплату могут неработающие жители Московской области старше 18 и младше 65 лет, студенты заочной формы обучения, а также лица, которые работают дистанционно или не более двух часов в день.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на сайте госуслуг, заполнить форму и приложить все необходимые документы.

Средства будут перечислять жителям Подмосковья, которые ухаживают за инвалидами первой и второй групп, проживающими в регионе и признанными нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме.

Выплату назначают на полгода, после чего следует повторно подать заявление на продление услуги.