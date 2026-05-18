Еще 2 тысячи жителей Подмосковья оформили онлайн матпомощь на погребение

Жители Подмосковья могут получить разовую финансовую поддержку, связанную с организацией похорон. С начала года на портале госуслуг подали уже более двух тысяч таких заявок.

Помощь предназначена для тех жителей, которые взяли на себя все хлопоты по погребению близкого человека, но при этом их среднедушевой доход не превышает двух минимальных прожиточных минимумов, установленных в регионе.

Важно уложиться в срок: подать заявление разрешается не позже полугода с момента смерти родственника.

Чтобы оформить выплату, нужно зайти в раздел «Поддержка», где выбрать подкатегорию «Помощь в сложных ситуациях». Дальше потребуется войти в учетную запись через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить сканы всех необходимых документов.

Деньги перечислят на банковский счет, который укажет заявитель. Услуга бесплатная, а итоговое решение придет в личный кабинет в течение семи рабочих дней.