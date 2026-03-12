Еще 2 тысячи заявок на получение разрешения на строительство подали в Подмосковье

В Подмосковье доступна онлайн-услуга по оформлению разрешения на капитальное строительство. С начала года ей воспользовались более двух тысяч раз.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство» — «Разрешение на строительство объектов капитального строительства». Воспользоваться ей могут физические и юридические лица, а также предприниматели. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы.

С помощью онлайн-услуги можно получить разрешение на строительство, подать заявление на исправление технической ошибки в разрешении или внесение в него изменений.

В прошлом году сервисом воспользовались более 13 тысяч раз.