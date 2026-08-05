Еще 2 тысячи штрафов за нарушения правил парковки во дворах вынесли в Подмосковье

В Подмосковье продолжается борьба с нарушениями правил стоянки на придомовых территориях. Инспекторы министерства по содержанию территорий регулярно выявляют автомобили, оставленные в неположенных местах. За июль к административной ответственности привлекли 2,7 тысячи автовладельцев.

Все нарушения зафиксированы благодаря сообщениям граждан через мобильное приложение «Народный инспектор». Общая сумма наложенных штрафов составила 10,3 миллиона рублей. Чаще всего водители парковались на газонах — таких случаев насчитали 2,3 тысячи. Еще 324 нарушения касались размещения машин, мешающих вывозу мусора с контейнерных площадок. Три автовладельца оставили транспорт на детских или спортивных площадках, а один — выгружал отходы вне специально отведенных мест.

Ранее вице-губернатор Владислав Мурашов напомнил, что приложение «Народный инспектор» позволяет каждому неравнодушному жителю оперативно сообщать о нарушениях. Достаточно снять короткое видео и отправить его через смартфон.

Размер штрафа зависит от статуса нарушителя: для физических лиц — от одной до пяти тысяч рублей, для должностных — от 10 до 15 тысяч, для юридических — от 30 до 100 тысяч рублей. Система работает на основе обращений граждан, что позволяет сделать контроль более эффективным и вовлечь жителей в наведение порядка на своих территориях.