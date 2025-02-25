Еще 2 тысячи семей в Подмосковье получили выплаты к юбилею свадьбы

Супругам из Подмосковья, которые прожили в браке более 50 лет, положена единовременная выплата до девяти тысяч рублей. В этом году ее получили уже более двух тысяч семей.

Точная сумма зависит от количества лет, прожитых вместе.

«Эта инициатива позволяет нам поддержать супругов, которые прошли через множество испытаний вместе и сохранили семейные ценности. На этот год мы предусмотрели в бюджете на эту меру поддержки порядка 70 миллионов рублей», –отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Заявление на выплату можно подать п ри помощи регионального портала госуслуг после 50-летия со дня свадьбы. Каждые пять лет средства будут поступать на счет семьи автоматически.

Кроме того, в назначенный день супруги могут посетить ЗАГС и под звуки Свадебного марша войти в зал торжеств, где их поздравят.